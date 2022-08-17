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【華融盈警】華融急插13%創五個月低　料半年巨虧189億人幣　確認信用減值損失及公允值變動

股市 10:20 2022/08/17

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【華融盈警】華融料半年巨虧189億人幣

中國華融 （02799） 發布盈警，截至6月底止半年，虧損達188.8億元人民幣，去年上半年為純利1.6億元，華融指出，受制於新冠疫情反彈、地緣政治衝突、宏觀經濟承壓等諸多因素疊加造成的資本市場波動、房地產市場下行等影響，令中期業績未及預期。

華融急插13%，報0.3元，創五個月低。

華融續指，受上半年資本市場持續波動的影響，集團持有的部分權益類金融資產公允價值發生變動，錄得較大浮虧。

另外，受宏觀經濟承壓、及房地產行業下行的影響，相關客戶履約能力下降，資產質量下遷，出於審慎考慮，集團本期確認信用減值損失，較去年同期明顯增加。信用風險增加疊加資產規模壓降的影響，收購重組類不良債權資產收入按年減少。

華融表示，當期計提的信用減值損失和公允價值變動損失，夯實了公司風險資產處置的財務基礎。

華融以四措施作應對，（1）加快盤活存量風險資產， 優化增量業務投放；（2）依託主要股東資源，特別是中信集團產融並 舉優勢，強化在風險處置、業務拓展等方面全方位業務協同，加快風險資產 化解盤活，培育新的利潤增長點；（3）全力推進涉房項目的風險隔離和化險紓困；（4）實施科技賦能戰略，全面實施降本增效。優化融資管理，確保流動性安全。

記者：譚志偉

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港股 業績公布 盈警 貨幣政策 財政政策 內地物業 中國華融（02799）

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