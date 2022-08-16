【醫學美容】香港小輪投資4,000萬 進軍「輕醫美」市場針對高端客戶為主 美麗華首分店佔地12,000呎

恆基兆業地產（00012）旗下的香港小輪（00050），宣布進軍內地近年盛行的「輕醫美」業務，推出全新的輕醫美品牌AMOUR，於尖沙咀美麗華廣場開設佔地12,000平方呎的首間輕醫美中心，6月下旬起進入試營運階段，已有一定客戶支持，並於本月13日正式開幕。AMOUR首階段的投資額約4,000萬元，香港小輪集團總經理李嘉豪表示，相比香港小輪25億元的市值、60億的資產值及10多億元的現金，投資僅佔整個集團資產值的一小部分。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

去年底由醫思健康（02138）加入香港小輪的李嘉豪指出，醫學美容業務在過去十多年發展變得成熟，很多上市公司都有參與，行業亦變得規範化，集團為令投資多元化，於今年1月決定進軍醫學美容業務。他表示恒基樓盤和香港小輪均屬高品質，希望將同一套理念可以放在醫學美容上。

李嘉豪強調，有別於坊間美容集團的硬銷、海鮮價，又或是採用來源不明的儀器和藥物，AMOUR強調3大服務承諾，包括絕不硬銷，設有10天冷靜期，以及承諾使用正廠正貨，目標客群以高端客戶為主，例如是恆地會、Towngas Fun及Mira Plus的會員。展望AMOUR未來亦會進軍醫療業務，將專注預防性醫療及專科診所，由仁安醫院的醫療技術作為後盾。

▲ （左起）AMOUR總經理梁佩璋、香港小輪集團總經理李嘉豪

疫情影響包括美容業在內的本地多個行業，李嘉豪認為疫情已到尾聲，期望新政府會審慎處理防控措施，最重要的是恢復本港與世界及內地的通關，由此帶動旅遊業和經濟，令更多人願意花費在美容上。他們的目標客戶除了本地客戶，亦包括大灣區客戶，因此必須要恢復通關，業務才可以有爆發性的增長。他指出，內地醫美市場十分龐大，根據過往經驗，內地人喜歡來港參與醫美消費，除了較信任本地的醫療水平外，亦因為很多歐洲、美國及韓國科技儀器會較易獲批來港，能夠讓這些消費者得以提早體驗較新的技術、儀器和藥物。

佔地12,000平方呎的尖沙咀分店，員工數目最多可達60至80人，但現時只僱用了30人左右。招聘人才除了會尋找富相關經驗的美容業人員，亦會從航空、酒店或其他服務行業中入手，因為他相信首階段最重要是先做好服務及做好口碑。他透露已在九龍區和港島區物色地點，當尖沙咀分店生意穩定下來，將會開設第二以至第三家的分店。當發展到一定規模，更不排除會將其他美容集團般推出自家品牌產品，但暫時未有具體計劃。

現場實拍Amour首間分店：

▼ 點擊圖片放大 +24 +23

【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文