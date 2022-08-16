【美股焦點】美銀調查：基金經理不再是「災難性看跌」

▲ 美銀調查：基金經理不再是「災難性看跌」

美銀最新的全球基金經理調查（BofA Fund Manager Survey）顯示，市場估計通脹見頂，投資者悲觀情緒亦走出「災難性看跌（apocalyptically bearish）」。

美銀指，全球經濟增長及盈利預期由上月紀錄低位反彈，目前88%的受訪基金經理指，預期通脹將於未來12個月更低。

該行提到，投資者對股票的配置由7月極端的低點回升。而最擁擠的交易為對美元、石油和商品、現金、FAANG股票做好倉，對美國國債及新興市場債務則開淡倉。

美銀分析師Michael Hartnett表示，市場情緒仍然偏淡，但基於對通脹和利率衝擊在未來幾個季度結束的希望，已不再是「災難性看跌」。

Michael Hartnett指，美銀的基本情境為利率升但盈利跌，該行會在標指升至4328點以上套現獲利。

全球基金經理調查的最新數為截至8月11日，訪問了250個基金經理，合共管理約7520億美元的資產。

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編輯：袁諾曦