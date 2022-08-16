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【德國危機】德國投資信心跌至-55.3　深陷能源危機困局

股市 19:47 2022/08/16

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【德國危機】德國投資信心跌至-55.3，深陷能源危機困局

德國投資者對經濟信心在一個負面水平進一步下跌，因企業及家庭正負擔能源高成本，德國公布8月ZEW經濟景氣指數由-53.8進一步跌至-55.3，不及經濟學家所預期的會輕微改善。

歐洲經濟研究中心ZEW表示，通脹仍然高企，供暖及能源成本上升，引至私人消費板塊的盈利預期下降。這歐洲最大的經濟體，未能在第二季增長，因正受到俄羅斯減少輸出能源的影響，令末來數月持續受到威脅，在政府轉嫁公用企業的成本予用戶後，家庭面臨1年額外290歐元的開支，這將進一步增加通脹。

幸好北溪供氣管道在維修後能得以重啟，以及儲氣設施已達到一定的儲量，仍有希望避免出現短缺情況。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）上周向市民承諾第三批財政援助，將幫助市民應對生活成本壓力，同時警告國家正陷入艱難時刻，政府正減少對俄羅斯能源的依賴，同時推動節能措施，包括在炎熱夏季辦公室使用冷氣溫度。

另外，萊茵河為重要航運交通樞紐，面臨水位下降問題，增加能源及貨品輸送危機，增加疫情大流行以來的供應問題。

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記者：譚志偉

美股 經濟 宏觀分析 經濟衰退 氣候暖化 經濟數據表現 朔爾茨 能源危機 俄羅斯 通脹

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