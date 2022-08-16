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【美股業績】沃爾瑪第二季收入勝預期　股價盤前升3%

宏觀解讀 19:49 2022/08/16

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【美股業績】沃爾瑪第二季收入勝預期

沃爾瑪（Walmart，美：WMT）第二財季收入按年升8.4%，至1528.6億美元，較市場預期1511.4億美元優勝；調整後每股收益1.77美元，遠較市場預期1.63美元為高。股價盤前升超過3%。

預期全年每股收益下滑

公司指，季度收入回升的主要原因來自於通脹，推高食品及其他商品價格，第二季度同店銷售額按年上升6.5%，電商業務銷售額則按年上升12%。

雖然季度收入錄得增長，公司指由於消費者開始轉向折扣店購買雜貨和必需品，集團預計美國的同店銷售額今年下半年按年增長約 3%，公司全年調整後每股收益將下滑9%至11%。

集團上月發布盈警時，表明受通脹影響，消費者在必需品的開支增加，正減少購買服裝等高利潤率的非必需品。公司首席財務官指，消費者消費傾向有轉變趨勢，如開始使用信用卡多於記帳卡，購買小包裝的食品，比起購買熟食肉類和牛肉等，更愛買罐頭和豆類食品，反映通脹壓力影響了消費取向。

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編輯：葉志偉

 

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