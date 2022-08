倫敦粉紅色大宅淪IG打卡熱點 踩爛樓梯累屋主「埋單」

時下年輕人對「打卡」趨之若鶩,紛紛爭住去不同熱點影靚相。英國倫敦有一棟粉紅色大宅成為打卡熱點後,屋主對此不勝其煩。屋主指每日有成群陌生人徘徊住所門外簡直是滋擾,自己更要掏出金錢他們造成的破壞「埋單」。

10個月大嬰坐電動搖椅窒息死 美回收200萬張港有售 【下一頁】

退休前曾擔任時裝經理的Peter在倫敦諾丁山(Notting Hill)的粉紅色房屋居住43年,但這棟大宅近枇卻變成Instagram網紅打卡熱點,每日吸引數十名陌生人在其家門外擺首弄姿。基於安全問題,Peter安裝了多個閉路電視,Peter每日在畫面看到不斷有人到來打卡。

相片可見一名身穿超緊連身褲、腳踏高跟鞋的女子光天化日擺出性感姿勢、亦有金髮女子在Peter家門外擺出《鐵達尼號》女主角的動作,將頭髮往後放,努力挺胸表現自己。

Peter的粉紅色大宅更吸引節目「Made in Chelsea」前來取景,當Peter用相機拍攝明星時,卻被製片人呼喝制止,他反駁稱「係我間屋喎」(hang on, this is my house!)。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

單身男難覓愛侶有三大癥結 美心理學家教一招出Pool 【下一頁】

Peter發現這批打卡民眾開始打擾其生活,他向英國《太陽報》抱怨,一個女孩正在房屋前門打卡時,他正準備離開住所。但女子只是往後移一移讓他外出,絲毫沒有感到不好意思,對此相當憤怒。

他亦曾嘗試阻止一班穿著高跟鞋的女子踩踏樓梯打卡,向其解釋指樓梯已經損壞,但他們卻無動於衷,繼續打卡影相。

Peter指,由於物業有一定歷史,因此需要花費高達2,500 英鎊(2.36萬港元)重新訂製樓梯瓷磚。加上每日有很多人觸摸欄杆、甚至爬上欄杆擺弄誇張姿勢,導致大幅油漆被剥落,但這些陌生人造成的破壞,最後竟要由他負責「找數」。

雖然Peter對自己住所變打卡熱點感到不勝其煩,但他稱堅稱不會改變房屋顏色,會一直保留大宅的粉紅色外貌。

責任編輯:郭麗明