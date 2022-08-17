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倫敦粉紅色大宅淪IG打卡熱點 踩爛樓梯累屋主「埋單」

環球社會熱點 08:05 2022/08/17

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時下年輕人對「打卡」趨之若鶩，紛紛爭住去不同熱點影靚相。英國倫敦有一棟粉紅色大宅成為打卡熱點後，屋主對此不勝其煩。屋主指每日有成群陌生人徘徊住所門外簡直是滋擾，自己更要掏出金錢他們造成的破壞「埋單」。

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退休前曾擔任時裝經理的Peter在倫敦諾丁山（Notting Hill）的粉紅色房屋居住43年，但這棟大宅近枇卻變成Instagram網紅打卡熱點，每日吸引數十名陌生人在其家門外擺首弄姿。基於安全問題，Peter安裝了多個閉路電視，Peter每日在畫面看到不斷有人到來打卡。

相片可見一名身穿超緊連身褲、腳踏高跟鞋的女子光天化日擺出性感姿勢、亦有金髮女子在Peter家門外擺出《鐵達尼號》女主角的動作，將頭髮往後放，努力挺胸表現自己。

Peter的粉紅色大宅更吸引節目「Made in Chelsea」前來取景，當Peter用相機拍攝明星時，卻被製片人呼喝制止，他反駁稱「係我間屋喎」（hang on， this is my house！）。

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Peter發現這批打卡民眾開始打擾其生活，他向英國《太陽報》抱怨，一個女孩正在房屋前門打卡時，他正準備離開住所。但女子只是往後移一移讓他外出，絲毫沒有感到不好意思，對此相當憤怒。

他亦曾嘗試阻止一班穿著高跟鞋的女子踩踏樓梯打卡，向其解釋指樓梯已經損壞，但他們卻無動於衷，繼續打卡影相。

Peter指，由於物業有一定歷史，因此需要花費高達2,500 英鎊（2.36萬港元）重新訂製樓梯瓷磚。加上每日有很多人觸摸欄杆、甚至爬上欄杆擺弄誇張姿勢，導致大幅油漆被剥落，但這些陌生人造成的破壞，最後竟要由他負責「找數」。

雖然Peter對自己住所變打卡熱點感到不勝其煩，但他稱堅稱不會改變房屋顏色，會一直保留大宅的粉紅色外貌。

責任編輯：郭麗明

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