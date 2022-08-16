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【美股焦點】《沽注一擲》原型　Michael Burry上季幾乎清倉所有美股　只留監獄股Geo

環球政經 19:21 2022/08/16

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電影《沽注一擲》（The Big Shot）原型，基金經理Michael Burry在第二季幾乎清倉所有美國股票，包括 Facebook母公司Meta（美：META），只餘下私人監獄公司Geo（美：Geo）的股票。

據周一（15日）公布的監管文件顯示，Michael Burry管理的Scion資產管理於上季沽出Google母公司Alphabet （美︰GOOGL）、Facebook母公司Meta等11隻股票，僅保留監獄股Geo的股票。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

Geo周一股價上漲了11%，Scion資產管理對Geo的持股數目前為501,360股，按照目前的價格計算，Geo的價值約為380萬美元，是美股投資組合當中所剩的唯一資產。

【延伸閱讀】大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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