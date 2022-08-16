【美股焦點】《沽注一擲》原型　Michael Burry上季幾乎清倉所有美股　只留監獄股Geo

電影《沽注一擲》（The Big Shot）原型，基金經理Michael Burry在第二季幾乎清倉所有美國股票，包括 Facebook母公司Meta（美：META），只餘下私人監獄公司Geo（美：Geo）的股票。

據周一（15日）公布的監管文件顯示，Michael Burry管理的Scion資產管理於上季沽出Google母公司Alphabet （美︰GOOGL）、Facebook母公司Meta等11隻股票，僅保留監獄股Geo的股票。

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Geo周一股價上漲了11%，Scion資產管理對Geo的持股數目前為501,360股，按照目前的價格計算，Geo的價值約為380萬美元，是美股投資組合當中所剩的唯一資產。

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責任編輯：黃苑筠