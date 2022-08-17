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10個月大嬰坐電動搖椅窒息死 美回收200萬張港有售

環球社會熱點 08:05 2022/08/17

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美國嬰兒用品商4moms周一（15日）宣布，要回收旗下200萬張嬰兒電動搖椅，上述品牌於本港亦有售。公司指涉事電動搖椅或引起嬰幼兒被勒死的風險，並出現兩宗相關報告，其中一名10個月大嬰兒死亡。

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美國消費品安全委員會網站周一發布要緊急回收電動搖椅的消息，4moms報告發生兩宗10個月大嬰兒乘坐電動搖椅期間，被搖椅下的綁帶勒住的意外。其中一名嬰兒因窒息死亡，另一名嬰兒被家長救出但頸部有瘀傷。

4moms宣布回收品牌3個型號的電動搖椅

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相關產品價格介乎160至250美元（約1,248至1,950港元），自2010年初起於美國各地的BuyBuy Baby嬰兒用品店、連鎖超市零售商Target、4moms網店及Amazon有售。

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美國消費品安全委員會指，今次不會回收採用5點式安全帶的MamaRoo電動搖椅。當局敦促顧客立即停止使用相關型號的搖椅，並將產品放在兒童接觸不到的地方。

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責任編輯：鄭錦玲

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