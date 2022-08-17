▲ 【分析│香港樓市】牛津研究：港第四季加P息12.5點子、住宅樓價料跌4% 外圍環境挑戰嚴重打擊本土情緒

香港經濟持續疲弱，牛津經濟研究院預期，受累於黯淡的經濟前景，本港住宅樓價今年第四季跌4%，而防疫措施放寬的進度緩慢，外圍環境挑戰亦嚴重打擊本土情緒，但相信本港不會出現樓市大調整的情況，因房屋供不應求為樓市提供支持，相信本港樓價於明年下半年會隨着逐步通關而回升。

牛津經濟研究院指，今年上半年本港樓價受疫情及疲弱的經濟前景拖累，第二季住宅樓價較去年第四季跌2.8%，即使本港已走出疫情，但二手樓成交持續低於去年每月平均數，預期本港未來數季經濟只會溫和復甦，而港股帶來的負面財富效應及疲弱的市場情緒，料令住宅樓市持續受壓。

P息將於第四季上升12.5點子

由於外圍風險增加，按揭息率上升亦令低收入家庭押後置業的時間，並影響住宅樓市的投資需求，再加上房屋供應增加，將進一步拖低本港樓市，料第四季樓價跌4%，但只要香港撤銷所有檢疫隔離措施，並與國際及內地通關，相信本港樓市會於明年下半年反彈。

牛津經濟研究院預期，美息會再上升150點子，並於明年初見頂，聯邦基金利率會升見3.75至4厘，同時港元會多次觸及弱方兌換保證，金管局需在市場承接港元沽盤，本港銀行體系總結餘將回落至約700億至800億元水平，而本港最優惠利率（P）將於第四季上升12.5點子。

牛津經濟研究院認為，香港作為國際金融及貿易中心，外圍環境對本港經濟及樓市有舉足輕重的影響，目前本港經濟受到人地經濟放緩及內房下滑的負面衝擊，而通脹上升及環球金融市場流動性收緊，亦令發達國家的需求放慢。

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編輯：陳韻妍