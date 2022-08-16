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【經濟衰退】「末日博士」：美國經濟只有兩條路　硬著陸或通脹失控

環球政經 18:55 2022/08/16

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有「末日博士」之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）警告，由於聯儲局推動數十年來最激進的貨幣緊縮，美國經濟接下來只有兩條路：經濟硬著陸或通脹失控。

魯賓尼接受《彭博》訪問時表示，聯邦基金利率應該高於4%，才能將通脹率回到2%。他認為利率甚至需要達到4.5至5.0%，否則將不能控制通脹預期。但如果這樣做，經濟就可能硬著陸。所以，現在面臨二選一的情況，要麼經濟硬著陸，要麼通脹失控。

另外，魯賓尼認為聯儲局仍未夠「鷹」。他指出，就算加息至3.8%，通脹亦只能緩慢下滑，通脹率仍處於8%左右。他更指，市場在期待聯儲局明年開始減息，是癡心妄想。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

美國7月消費者物價指數（CPI）按年8.5%，較6月的9.1%高峰低，市場有聲音認為通脹可能已經觸頂。但魯賓尼卻認為，通脹或許已經觸頂，但問題是能降得多快？政策面來看，Fed 的實質利率還深陷負值，因此我不認為貨幣政策已經收緊到足以讓通膨快速回到 2% 的水準

但羅比尼有不同看法，「通膨或許已經觸頂，但問題是通脹的下降速度能有多快。由於聯儲局的實質利率還深陷負值，故他不認為現時的貨幣政策足以讓通脹快速回到 2%的水平。

股票方面，美國優質股較少遭受盈利降級，現時正從大市中脫穎而出。柏瑞預計具防禦性的股票將受到市場青睞並跑贏大市。固定收益方面，隨著增長放緩，市場日益擔憂經濟衰退，美國國債收益率將繼續走低。

【延伸閱讀】大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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