【串流平台】YouTube進軍串流平台市場　「頻道商店」最快秋季面世　

串流影視平台大行其道，作為全球最大的影片搜尋和分享平台，YouTube有意在市場上分一杯羹亦不出為奇。近日，有外媒搶先揭露，YouTube正計劃推出提供串流影片服務的線上商店，並與娛樂公司就事作商討合作。

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外媒《華爾街日報》上周五（12日）引述知情人士消息指，相關的新平台被YouTube內部稱為「頻道商店（Channel store）」，並已運行了至少18個月，預料最快可在今年秋天推出。

該知情人士透露，新平台將容許觀眾在YouTube上免費觀看節目或電影的預告片，然後付費訂閱相關的串流媒體服務，惟服務範圍只限於美國。YouTube亦正在與串流媒體合作夥伴，討論分攤訂閱收入的問題，但每個合作夥伴的條款或會存有很大差異。

目前，消息尚未被YouTube證實，仍有待官方公布計劃詳情。

值得一提的是，以YouTube現時的業務來看，YouTube TV性質與「頻道商店」相近，YouTube TV用戶可透過YouTube TV界面訂閱HBO Max、Starz、Showtime和其他頻道和服務，甚至可以直接在YouTube上購買或租借電影。

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責任編輯：殷凱怡

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