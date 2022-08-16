  • 30°C
香港時間 : 2022816日 (週二) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串流平台】YouTube進軍串流平台市場　「頻道商店」最快秋季面世　

科技 19:15 2022/08/16

分享：

分享：

串流影視平台大行其道，作為全球最大的影片搜尋和分享平台，YouTube有意在市場上分一杯羹亦不出為奇。近日，有外媒搶先揭露，YouTube正計劃推出提供串流影片服務的線上商店，並與娛樂公司就事作商討合作。

【串流音樂】Spotify推新訂閱優惠　最多免月費3個月

外媒《華爾街日報》上周五（12日）引述知情人士消息指，相關的新平台被YouTube內部稱為「頻道商店（Channel store）」，並已運行了至少18個月，預料最快可在今年秋天推出。

該知情人士透露，新平台將容許觀眾在YouTube上免費觀看節目或電影的預告片，然後付費訂閱相關的串流媒體服務，惟服務範圍只限於美國。YouTube亦正在與串流媒體合作夥伴，討論分攤訂閱收入的問題，但每個合作夥伴的條款或會存有很大差異。

目前，消息尚未被YouTube證實，仍有待官方公布計劃詳情。

值得一提的是，以YouTube現時的業務來看，YouTube TV性質與「頻道商店」相近，YouTube TV用戶可透過YouTube TV界面訂閱HBO　Max、Starz、Showtime和其他頻道和服務，甚至可以直接在YouTube上購買或租借電影。

【Netflix業務】Netflix遊戲難獲益　使用比例不到1%

【串流平台】Netflix第二季流失近百萬用戶　仍淨賺113億

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【3D打印】印度研發3D打印眼角膜　成功移植於兔子身上
今日
【3D打印】印度研發3D打印眼角膜　成功移植於兔子身上
【Apple爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引　蘋果工程師疑遭解僱　
今日
【Apple爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引　蘋果工程師疑遭解僱　
【用戶隱私】Meta於第三方網站植入程式碼　追蹤用戶使用行為
今日
【用戶隱私】Meta於第三方網站植入程式碼　追蹤用戶使用行為
【WFH】蘋果取消在家工作安排　9月起員工每周需到公司3天
今日
【WFH】蘋果取消在家工作安排　9月起員工每周需到公司3天

你可能感興趣

【3D打印】印度研發3D打印眼角膜　成功移植於兔子身上
今日 13:27
【3D打印】印度研發3D打印眼角膜　成功移植於兔子身上
【Apple爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引　蘋果工程師疑遭解僱　
今日 15:35
【Apple爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引　蘋果工程師疑遭解僱　
【用戶隱私】Meta於第三方網站植入程式碼　追蹤用戶使用行為
今日 16:30
【用戶隱私】Meta於第三方網站植入程式碼　追蹤用戶使用行為
電影 社交平台 HBO 串流 媒體 YouTube 美國

下一篇文章

【WFH】蘋果取消在家工作安排　9月起員工每周需到公司3天
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【黑客攻擊】Signal合作夥伴Twilio遭網絡釣魚　證實1900個用戶電話號碼被外洩
【黑客攻擊】Signal合作夥伴Twilio遭網絡釣魚　證實1900個用戶電話號碼被外洩
【手機安全】個人資料隨時被盜　研究：小米兩款手機被指存安全漏洞
【手機安全】個人資料隨時被盜　研究：小米兩款手機被指存安全漏洞
【軟件安全】安全專家接連發現2個漏洞　Zoom急推緊急修復
【軟件安全】安全專家接連發現2個漏洞　Zoom急推緊急修復
【Apple爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引　蘋果工程師疑遭解僱　
【Apple爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引　蘋果工程師疑遭解僱　
【手機遊戲】全球十大手機遊戲排行榜出爐　冷門遊戲首次奪冠
【手機遊戲】全球十大手機遊戲排行榜出爐　冷門遊戲首次奪冠
【醫療科技】研究：Apple Watch心電圖功能　可檢測心臟病發症狀
【醫療科技】研究：Apple Watch心電圖功能　可檢測心臟病發症狀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款