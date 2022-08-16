【WFH】蘋果取消在家工作安排　9月起員工每周需到公司3天

過去三年，各國企業都因應疫情，實施不同程度的在家工作（WFH），更有企業提供長期在家工作的安排。作為科企巨頭之一的蘋果（Apple）卻反其道而行，宣佈員工自9月5日起，員工每周至少需回辦公室工作3天。

【Apple爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引 蘋果工程師疑遭解僱

綜合外媒報道，蘋果周一（15日）通知員工，於英國加州庫帕提諾總部和附近辦公室工作的所有員工，必須於9月5日起，每周至少3天回辦公室工作，而周二和周四更被列為強制性日子，第3天則由員工所屬團隊經理決定。

蘋果行政總裁Tim Cook指，這些安排是「試點」，相信這個修訂後的框架，將增強靈活工作的能力，同時保留對文化至關重要的面對面協作。相關的工作安排亦會根據需要進行調整。

蘋果已非首次在疫情期間要求員工重返辦公室工作，早於2021年6月該企已計劃在同年9月讓員工每周重返辦公室三天，但由於當時病例增加而撤回，後來部分員工被告知每周需到辦公室工作一至兩天。

而過往的「復工」安排亦惹來一陣負評，蘋果機械學習主管Ian Goodfellow便是因不滿該企強制面對面的工作安排，而決定離職。現於Google任職的他認為，Google的在家工作安排比蘋果靈活，其他蘋果員工亦會隨之作出與他相近的決定。

【WFH】Work-Life Balance城市調查 香港排第幾?

【WFH】混合式辦公有助提升效率 哈佛：每周返公司1至2天最好

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：