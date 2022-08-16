【親子理財】投委會推親子理財四大新主題　讓小朋友暑假學理財

▲ 【親子理財】投委會推親子理財四大主題 讓小朋友暑假學習理財

投資者及理財教育委員會「親子理財頻道」推出四大主題資訊，包括：「開心暑假學理財」、「在家玩出理財力」、「5招教小朋友保管個人物品」，以及「大人細路準備開學」，內容涵蓋超過30款免費網上理財遊戲、故事、互動測試及遊戲工作紙等，讓小朋友可以於暑假學習理財，迎接新學年。

四大主題包括（所有理財遊戲和教材相關資源於投委會「親子理財頻道」網頁內提供）：

「開心暑假學理財」：引導子女一起計劃一個不用多花金錢但同樣開心的暑假，透過生活日常讓他們邊玩邊學習理財知識，並建立正確的價值觀。

「在家玩出理財力」：以寓教育於娛樂的活動及遊戲提升孩子對理財的學習動機，例如一家大小挑戰投委會「我的理財活動手冊」的5大親子理財任務，包括「少吃多滋味」，食住零食學想要及需要；「寶貝大晒冷」，透過盤點學習保管及珍惜物品和「眼睛去旅行」，用眼睛環遊世界等。

「5招教小朋友保管個人物品」：認識自己的物品、學習擁有權的概念、建立保管及收拾習慣、培養愛惜觀及責任感，以及少責罵多鼓勵，從而引導孩子懂得珍惜、不可浪費及要有責任心，鼓勵他們建立保管個人財物的好習慣

「大人細路準備開學」（附開學支出計算表）：家長能與子女一同計劃開學預算，鼓勵他們想辦法節省金錢，讓孩子明白應使得使，不要亂花錢，要量入為出。

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實習記者：張巧怡