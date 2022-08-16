【新股IPO】中國中免1880孖展認購未足額 暫借出約1.9億元

內地最大免稅店營運商中國中免 （新上市編號：01880）正在招股，不過，盡管該股集資最多170億元，有望成為今年香港新股集資王，惟暫時招股2日認購反應似乎一般。綜合多間券商，中國中免暫借出約1.9億元孖展認購，其中富途佔約1.45億元；若以中國中免公開發售部分佔8.5億元，暫時借出的孖展額借佔公開發售約22%。

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中國中免於周一（15日）起至周四（18日）招股，公司計劃發行近1.0276億股H股，當中90%為國際配售，10%於本地公開發售，招股價介乎143.5至165.5元，每手100股，一手入場費約16,716.8元；8月25日掛牌；中金公司及瑞銀擔任為聯席保薦人。

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該股是次上市引入9名基石投資者，包括中國國有企業混合所有制改革基金及愛茉莉太平洋等，認購約62.38億元等值股份。此外，消息指，現時中國中免國際配售部分已初步錄得足額認購。

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記者：張以正