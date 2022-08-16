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【英國經濟】英國上季實質工資創歷來最大跌幅　高通脹蠶食購買力

宏觀解讀 18:26 2022/08/16

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【英國經濟】英國上季實質工資創歷來最大跌幅　高通脹蠶食購買力

英國通脹處於40年高位，英國國家統計局（ONS）最新公布，英國今年第二季平均工資按年增加4.7%，惟受累於當地通脹高企，實質工資按年反跌3%，反映英國國民購買力下跌。英國周三（17日）將公布7月消費物價指數（CPI），外界預期按年增加9.8%，較6月按年增長9.4%再擴大，反映當地通脹未見頂。

英國國家統計局經濟統計司司長Darren Morgan表示，當地計及花紅前的工資實質持續下跌，並且創下自2001年有同類記錄以來最高跌幅。英國目前通脹主要受累於能源和食品價格走高。

若以私人企業和公營機構劃分，英國私營機構上季工資按年增5.9%，而公營機構僅升1.8%，創下近20年以來最大差距，反映企業僱員購買力下跌幅度較少。

據市場最新估算，英國通脹或到今年10月才見頂，屆時按年升幅或達13%。為壓抑通脹，英倫銀行月初加息0.5厘，為近27年來單一加息力度最高一次。

英國最新失業率維持在3.8%。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

相關文章：

【英國通脹40年高】英國6月CPI按年增9.4%稍高於預期　料為七大工業國最高

【英國加息】英倫銀行加息0.5厘　英鎊卻轉跌0.5%　因預告第四季衰退

編輯：麥德銘

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經濟數據表現 經濟 英國 英倫銀行 通脹 CPI

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