▲ 【英國經濟】英國上季實質工資創歷來最大跌幅 高通脹蠶食購買力

英國通脹處於40年高位，英國國家統計局（ONS）最新公布，英國今年第二季平均工資按年增加4.7%，惟受累於當地通脹高企，實質工資按年反跌3%，反映英國國民購買力下跌。英國周三（17日）將公布7月消費物價指數（CPI），外界預期按年增加9.8%，較6月按年增長9.4%再擴大，反映當地通脹未見頂。

英國國家統計局經濟統計司司長Darren Morgan表示，當地計及花紅前的工資實質持續下跌，並且創下自2001年有同類記錄以來最高跌幅。英國目前通脹主要受累於能源和食品價格走高。

若以私人企業和公營機構劃分，英國私營機構上季工資按年增5.9%，而公營機構僅升1.8%，創下近20年以來最大差距，反映企業僱員購買力下跌幅度較少。

據市場最新估算，英國通脹或到今年10月才見頂，屆時按年升幅或達13%。為壓抑通脹，英倫銀行月初加息0.5厘，為近27年來單一加息力度最高一次。

英國最新失業率維持在3.8%。

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編輯：麥德銘