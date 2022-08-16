【投資分析】柏瑞：聯儲局加息至3.25厘以上機會微　防禦性股票將跑贏大市

柏瑞投資全球多元資產主管Michael Kelly及其團隊發布本月多元資產策略，其中概述了關鍵的投資主題及對資產類別的觀點和配置。團隊預計，具防禦性的股票將受到市場青睞並跑贏大市。

柏瑞表示，由於通脹影響消費者的購買力，緊縮的金融環境（連同其滯後效應）及財政刺激政策的影響減退，導致私人消費力下滑、私人投資停滯不前，以及地產市場急劇收縮。

柏瑞指出，市場憧憬的中國刺激經濟政策推行速度較慢，力度也不如預期。由此可見，與經濟重啟有關的服務業增長效應現已過去，令放緩速度加快。輕微的經濟衰退跡象或對增長的憂慮，難以令央行政策快速改變政策，但團隊相信會對現金流造成顯著的影響。雖然勞動力市場仍然緊張，但柏瑞認為現正在穩定下來；供應鏈情況正在改善，消費品需求亦在減弱，成本價格雖然正在惡化，但仍有適度的淨增長。

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柏瑞留意到市場對經濟增長以及企業盈利衰退的憂慮。預期聯儲局不大可能將聯邦基金利率提高至3.25厘以上，雖然不會對某些領先企業造成太大影響，但整體而言，柏瑞預計本季度企業盈利將稍為下降，並將2023年的預期盈利下調。

股票方面，美國優質股較少遭受盈利降級，現時正從大市中脫穎而出。柏瑞預計具防禦性的股票將受到市場青睞並跑贏大市。固定收益方面，隨著增長放緩，市場日益擔憂經濟衰退，美國國債收益率將繼續走低。

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責任編輯：黃苑筠