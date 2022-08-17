【盲盒經濟】泡泡瑪特挫近半成　市監局出台盲盒經營規範試行指引　不得向8周歲以下未成年人銷售盲盒

▲ 市監局出台盲盒經營規範試行指引 盲盒商品價格不可與同類商品差距太大

為規範盲盒經濟，市場監管總局發布關於公開征求《盲盒經營活動規範指引（試行）（徵求意見稿）》意見的通知。文件要求，通過盲盒形式銷售的同一套系商品或者服務的成本差距不應過大，而盲盒商品價格不應與同質同類的非盲盒銷售商品價格差距過大。

泡泡瑪特挫4.9%，報17.86元，股價今年累跌六成。

另外，指引要求盲盒經營者不得向8周歲以下未成年人銷售盲盒。

指引又指，盲盒經營者在提供商品或者服務應明碼標價，不得在標價之外加價出售商品，不得實施不按規定明碼標價、哄抬價格、價格欺詐等違法行為。

指引表示，盲盒經營者不得通過後台操縱改變抽取結果、隨意調查抽取概率等方式變相誘導消費，不得以折現、回購、換購等方式拒絕或故意拖延發放盲盒，不設設置空盒。

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記者：梁安琪