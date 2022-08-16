英國工資明增實減 職位空缺近兩年首現跌幅

英國經濟慢慢從新冠肺炎疫情衝擊中恢復，但高通脹及俄烏戰爭明顯拖慢步伐。最新數據顯示，英國民眾今年次季的平均總工資按年增4.7%，但實際工資卻錄得創新高跌幅。同時，當地職位空缺自2020年8月以來首次減少，反映商家更謹慎請人。

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英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）周二（16日）公布今年第二季數據顯示，扣除獎金後的平均總工資按年上升4.7%，若獎金計算在內將為5.1%。按行業而言，公務員平均總工資只有1.8%升幅，私人企業卻有5.1%。批發﹑零售及餐飲業升幅最大達7.7%，金融﹑商業服務業及建築業以6.3%緊隨其後。

加上消費物價指數後，英國民眾實際工資按年則減少4.1%，為2001年紀錄以來最大跌幅。當地實際工資已連續9個月按月出現跌幅，反映民眾收入飽受今年創下40年新高的通脹影響。智庫Resolution Foundation資深經濟學家（Nye Cominetti）指出，薪資增長預期受去年保就業計劃人為推高，民眾人工收縮幅度遠超官方數據反映。

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ONS數據指出，英國2022年4至6月間的職位空缺減少近2萬個至約127萬，為前年8月後首次出現跌幅。當地次季失業率維持3.8%，英倫銀行預期2023年中時失業率才回升，3年內增至6.3%。

當地就業人口按季增加16萬，較上季減少46%。失業人數亦錄增加，源於更多民眾重返就業市場尋求工作。畢馬威（KPMG）經濟學家塞爾芬（Yael Selfin）認為，若經濟疲弱勞動力市場將進一步降溫。

羅兵咸永道（PwC）經濟學家芬尼（Jake Finney）表示，即使請人熱潮放緩，英國今年失業率預期會維持在相對穩定水平。現時英國正面臨勞動力不足問題，芬尼認為公司會更傾向保留人手。

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責任編輯：吳漢培