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【著數優惠】黃埔天地DONKI開幕　AEON STYLE黃埔率先推「夏祭」優惠（附優惠一覽）

Hot Talk 18:15 2022/08/16

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【著數優惠】黃埔天地DONKI開幕　AEON STYLE黃埔率先推「夏祭」優惠

黃埔天地DONKI將於周三（17日）開幕，永旺 （00984） 旗下AEON STYLE黃埔率先推出「夏祭」優惠，即日至9月4日，超過60件產品以優惠價發售，同時再度推出「均一價」優惠，最平30元「均一價」可任揀3件貨品。「均一價」優惠中，顧客可以30元、50元、70元、100元、300元及500元任選3件貨品。

其中，日本紀文炸粟米丸、白魚肉炸餅、淮山卷、森永布丁（牛奶、低糖吉士及蜜瓜），只需30元就可擁有3件。50元必搶的三件貨品包括Topvalu意粉醬（原價17.9元）、Sunroll 日本製可攜式便座墊紙（6片袋）（原價17.9元）及Nekomote浴鹽（原價24.9元）。

    點擊圖片放大
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300元任選三件必搶的貨品包括卡通行動電源（原價168元一件）、MEYER易潔單柄22cm煎鍋（原價199元）、Kakao friend卡通攬枕（原價139元）及沙宣迷你直髮夾（原價198元）。

由8月16日至8月30日（周三除外），於AEON STYLE黃埔購物滿250元或以上（以AEON收銀機印即日折實單一發票計算），即賞20元現金券一張，每宗交易最多只送一張。

AEON STYLE黃埔推出限定福袋換購優惠

此外，AEON STYLE黃埔由8月16日起將推出限定福袋換購優惠，凡購物滿150元或以上（以AEON收銀機印單一發票計算），即可以50元換購限定福袋1個，福袋內附6件超值商品，包括食品、玩具及床品，福袋價值超過130元。

凡是AEON會員購物滿200元或以上（以AEON收銀機印單一發票計算）即可自動獲贈鑽石印花一個，集齊三個印花即可獲「曼秀雷敦戶外運動型防曬乳液SPF120 （50克）一支」。

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

編輯：陳韻妍

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