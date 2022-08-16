【大行點睇】內房發債傳獲鬆綁 瑞銀：僅輕微利好 法巴：良好開端但未改變困局

今日（16日）市場盛傳中央出手助內地房企發債，傳被協助的內房股包括碧桂園（02007）、龍湖（00960）及旭輝（00884）等，股價因而顯著急升。瑞銀及法巴發表報告，均指從現時所得訊息而言，幫助僅屬輕微利好，對內房整體困局未能帶來轉變，更指股價急升或只是假象。

瑞銀報告指出，消息短期料僅輕微利好內房股，因擬議境內發債規模15億元人民幣，較今年5月時的5億元人民幣更高。不過，該行認為重點在於物業銷售，屬內房最大現金流入來源。該行料今年上半年絕大部分內房錄得經營現金流外流，部分7月已見修復。

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法巴指出，即使消息屬實，對內房股解決流動性問題的幫助忙有限，因內地金融條例規定，獲擔保的資金不能超過該公司資產淨值的10%，或超過該公司及所有相關企業資產淨值的15%。此外，獲擔保發債所得資金的用途是否有限制，目前也是未有定案。如資金用途被限，對於協助名單上的幾家內房企業來說，幫助非常有限，也不會為困局帶來改變，而股價急升亦只是假象。

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不過，法巴認同今次中央出手，是一個很強烈訊號反映內房監管風險已見了底，同時非常接近轉捩點。要密切注視內房市場會否有進一步的援助措施出場，直至內房企業的新盤預售有所改善，以及資本市場融資重啟。

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今日有外媒及內地媒體分別報道，指內地金融監管部門推出新措施，由國有增信機構「中債信用增進公司」對民營房企發債，開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。根據《路透社》引述消息人士指出，內地監管部門近期指示中債信用增進對房企將要發行的中期票據，部份債券的發行有望在本月底中期業績發布截止日前完成。

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記者：李兆明