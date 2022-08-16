【國企美國退市】國企美國預託證券退市 標普：中國國企自美退市後仍具備充足替代融資渠道

中美關係僵化持續，上周五（12日）幾間大型國企宣布將美國預託證券從美國退市，引起市場關注會否出現退市潮。標普全球評級認為，4間中國企業自紐交所退市帶來的信用影響有限，因其美國上市股份僅佔公司股本的一小部分。

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標普指，此次退市企業為中國大型國有企業包括中國石油（00857）、中國石化（00386）、中國鋁業（02600）、中國人壽（02628），他們具備充足的替代融資渠道，作為大型國企並在各自行業中佔據內地主導地位，該等公司仍將有其他充足的融資來源，例如境內銀行授信和境內資本市場。

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記者：張以正