【國泰293】國泰7月載客量按年升3倍 運載率抵疫情以來新高

國泰航空(00293)公布7月營運數據。 7 月份載客219,746人次，較 2021 年同月增加 306.2%，但相比疫情前 2019 年 7 月的水平下跌 93.3%。收入乘客千米數按年上升 348.4%，但與 2019 年 7 月相比則減少 89.4%。乘客運載率增加 44.7 個百分點至 73.3%，以可用座位千米數計算的運力按年增加 74.6%，與 2019 年 7 月相比下跌 87.6%。

同月，國泰運載100,714公噸貨物，較去年同月減少 17.2%，與 2019 年 7 月相比減少 40.7%。月內的貨物收入噸千米數按年 下跌 27.5%，與 2019 年 7 月相比減少 42.6%。運載率下跌 10.8 個百分 點至 71%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少 16.4%，與 2019 年 7 月相比減少 48.9%。

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國泰認為，上月有關數據持續反映港府進一步調整旅遊限制及檢疫要求所帶來的正面影響。 集團顧客及商務總裁林紹波表示，集團7月份繼續增加航班運力。月內的客運航班運力較 6月份增加 24%，但仍僅為疫情前水平約 12.4%，平均每天載客逾 7,000 人次。7 月份的運載率更上升至 73.3%，為疫情爆發以來的新高。

集團展望，抵港旅客檢疫的新安排不單有助訪港人士，亦能刺激本港居民出行旅遊。留學生於 8 月及 9 月陸續返回英美校園，有利客運業務。然而，現行機組人員的新冠防疫限制仍然窒礙了提升航班運力的能力。另外，國泰對冬季的貨運旺季依然審慎樂觀，但業務可受全球經濟環境影響，預計未能與 2021 年旺季的出色相比。

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