【通脹】英國8月份食品通脹率11.6%　創14年以來新高

▲ 英國8月份食品雜貨通脹率達11.6%，是自2008年以來最高水平。(法新社圖片)

全球因疫情及地緣局勢不穩等因素令通脹持續，近日市場研究機構Kantar發表統計數據，顯示英國8月份食品雜貨通脹率達11.6%，是自2008年以來的最高水平，料英國民眾的有關年度支出將增加533英鎊（約5034港元）。

【共居空間】尖沙咀全新共居空間登場 特設頂層公寓（多圖）

Kantar零售及消費者洞察主管Fraser McKevitt表示，民眾為了應對通脹上升，開始改購超市的自有品牌產品，有關產品線銷售增加7.3%，對比品牌產品目前的市場佔有率約一半，是記錄以來的新高，令超市更注重擴展及宣傳有關產品線以反映需求。Fraser對於消費者為應付通脹下家庭開支需求而改變生活模式並不意外，升幅最快的食品計有牛油、牛奶、家禽等。受到熱浪天氣影響，統計另顯示英國過去4星期的礦泉水和飲品銷量飆升23%和10%。

英格蘭銀行預料通脹率將在10月份達到13.3%，為1980年以來最高水平。主要受到能源成本上升、英國脫歐和俄烏戰事影響供應鏈中斷。而英國當地另一間特賣超市Lidl，在過去3個月內的銷售額亦快速增長17.9%。

【消費優惠】黃埔天地斥資300萬建富士山盛夏祭 料暑假人流及生意額按年升20%

責任編輯:王浩賢