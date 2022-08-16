英超市推小額免息貸款 可於門市或網上購物

英國通脹水平持續上升，加重民眾生活成本，部分人甚至負擔不起食物價格。英國連鎖超市「Iceland」最近與當地一間慈善機構合作，推出免息小額貸款計劃，有需要人士可申請最多100英鎊（944港元）貸款，用以購買日常用品。

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Iceland與慈善組織「Fair for You」早前合作推出極低息貸款計劃，試行向超過5,000名消費者提供25英鎊（236港元）至100英鎊（944港元）貸款。有關貸款以預付卡（preloaded cards）形式派發，民眾只需每周償還10英鎊（944港元）另加極低利息，用以購買日常用品，或支付學校雜費等。

計劃評估顯示，92%倚賴食物銀行的消費者在申請貸款後已停止使用或減少使用食物銀行，有71%申請人表示現時已不太可能積欠租金、市政稅（Council Tax）或帳單等。

由於計劃反應理想，Iceland與「Fair for You」決定周二（26日）起，將計劃推展至全國民眾，Iceland更承諾為所有申請者支付利息，讓民眾享免息貸款。

成功申請貸款的民眾可得到以預付卡形式獲發的100英鎊貸款，可在全國近1,000間Iceland門市及網上超市使用。若民眾加入「Iceland Food Club」計劃，更加額外享25英鎊至75英鎊（708港元）額外貸款額度。

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此外，當局去年向非營利組織Fair4All Finance提供380萬英鎊（3,587萬港元）資金，試行為貧困人士提供免息貸款。

南曼徹斯特信用合作社作為第一階段試點，今年初為有財政困難人士提供免息貸款計劃，他們最多可申請100英鎊至2,000英鎊（1.89萬港元）免費貸款，用以支付日常開支。

市場分析機構Kantar周二（16日）發表數據，英國食品及雜貨價格過去4周上升11.6%，物價增幅創2008年以來新高，當中以牛油、牛奶、雞肉及狗糧價格增幅最大。

Kantar指普通家庭年度食品雜貨開支增加533英鎊（5,032港元），飆升至今年5,128英鎊（4.84萬港元），平均每周食物支出上升約10.25英鎊（97港元）。數據亦稱，愈來愈多民眾改為購買超市超值牌貨品，相關產品銷售額按月增長19.7%。

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責任編輯：郭麗明