大埔比華利山別墅移民盤　三個月劈價330萬　成交呎價不足1萬　業主蝕146萬走人

香港銀行最快下月加息，各區二手屋苑樓價持續下跌，就連洋房也錄損手「見血」成交，其中有「蝕讓之城」之稱的大埔比華利山別墅，更有洋房以同類新低價易手，成交呎價不足10,000元，帳面蝕約146萬元離場。

美聯物業鄧皓云說，大埔比華利山別墅湖景道單號屋，實用面積1,902平方呎，屬全海景別墅，連兩個車位，據悉原業主多個月前放盤，原叫價以2,150萬元，及後多次減價，單位最終累減330萬元，以1,820萬元易手，實用呎價約9,569元。

資料顯示，原業主於2011年以1,966.2萬元於一手市場買入上述單位，持貨11年，現帳面蝕讓約146萬元。

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