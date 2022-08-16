  • 30°C
香港時間 : 2022816日 (二) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022消費券】再有約2.9萬人成功覆檢　今獲發消費券

理財智慧 18:34 2022/08/16

分享：

分享：

政府表示，消費券計劃秘書處已於8月7日，向約10萬4千名覆檢成功的登記人發放第一期消費券後，今日（16日）再向約2萬9千名覆檢成功的登記人發放第一期消費券，這些市民會在今日收到相關的手機短訊或應用程式推送通知。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

截至8月13日，秘書處共收到約17萬宗覆檢申請（剔除了重覆申請），這些申請主要來自早前曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民。

【政府工略】政府兩年一度招聘2,000名文書助理 頂薪逾2.4萬元 擁中四學歷即可申請【見下頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

一般而言，秘書處會在收到申請及相關證明文件後的6星期內以短訊通知覆檢結果。市民亦可透過熱線18 5000的語音系統查詢其資格審核結果。

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

香港 經濟 電子消費券

上一篇文章

大埔比華利山別墅移民盤　三個月劈價330萬　成交呎價不足1萬　業主蝕146萬走人

下一篇文章

【投資分析】柏瑞：聯儲局加息至3.25厘以上機會微　防禦性股票將跑贏大市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市現象】藍籌屋苑蝕讓潮席捲全港 黃埔花園鳳凰樓層2房5年間冇升值過 低估價11%沽 業主蝕逾50萬元
【樓市現象】藍籌屋苑蝕讓潮席捲全港 黃埔花園鳳凰樓層2房5年間冇升值過 低估價11%沽 業主蝕逾50萬元
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【消委會測試】口罩測試報告出爐 CASETiFY口罩含菌量超標6倍 一文看清5星口罩推薦
【消委會測試】口罩測試報告出爐 CASETiFY口罩含菌量超標6倍 一文看清5星口罩推薦
【新股IPO】中國中免1880下周一起招股 入場費約16717元
【新股IPO】中國中免1880下周一起招股 入場費約16717元
【美股消息】散戶入市好時機 特斯拉宣布將「一拆三」
【美股消息】散戶入市好時機 特斯拉宣布將「一拆三」
【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？
【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款