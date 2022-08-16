【2022消費券】再有約2.9萬人成功覆檢　今獲發消費券

政府表示，消費券計劃秘書處已於8月7日，向約10萬4千名覆檢成功的登記人發放第一期消費券後，今日（16日）再向約2萬9千名覆檢成功的登記人發放第一期消費券，這些市民會在今日收到相關的手機短訊或應用程式推送通知。

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截至8月13日，秘書處共收到約17萬宗覆檢申請（剔除了重覆申請），這些申請主要來自早前曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民。

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一般而言，秘書處會在收到申請及相關證明文件後的6星期內以短訊通知覆檢結果。市民亦可透過熱線18 5000的語音系統查詢其資格審核結果。

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