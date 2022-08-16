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單身男難覓愛侶有三大癥結 美心理學家教一招出Pool

環球社會熱點 17:39 2022/08/16

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美國一名心理學家馬托斯於期刊撰文指，近年單身男性的數量多於單身女性，探討哪些因素導致異性戀單身男性近年約會機會減少。他指單身男子難覓愛侶主要有三大癥結，其中最大問題就是溝通，建議單身男性如有意拍拖可提升溝通等技能。

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馬托斯（Greg Matos）本月於心理學期刊《Psychology Today》撰文，表示過去30年的長期單身人士愈來愈多，而男性仍佔一大部分。

他形容現時的年輕和中年男性將為近幾代人以來最孤獨的一群，警告情況仍會惡化。他認同人們並非只靠戀愛關係才能得到快樂，但男性通常在有另一半時會更快樂和健康。

馬托斯聲稱單身男性難拍拖主要有三大原因，首先是交友App（應用程式）變得普及。他超過62%交友App用戶為男性，女性用戶的選擇遠多於男性。因此男性在網上交友的競爭十分激烈，要與心儀對象面對面交流的機會也大幅減少。

第二，他指女性在選擇變多的情況下更揀擇。他透露自己在社交平台TikTok有直播節目，每周與數百名網民交流，發現25歲至45歲女性往往傾向情感豐富、善於溝通及價值觀相近的男性。

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第三，他指男性的戀愛技巧有明顯差距，認為情感聯繫是一段健康及長期關係的命脈，但未必所有男性都能掌握這項技能。如無法解決這項問題，或會導致約會機會減少及單身期延長。

馬托斯指年輕男性未能在社會學到溝通的重要性，導致愈來愈多男性無意下仍單身。他建議單身男性改善溝通技巧，增加拍拖的機會率。

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責任編輯：鄭錦玲

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