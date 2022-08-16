【投行人事】瑞信中國證券公司據報流失近一半高層　拓展理財業務審批或延遲

▲ 【美股焦點】瑞信據報在中國的證券企業流失近一半高層 拓展理財業務審批或延遲

歐資投行瑞士信貸（美：CS）近年業績陷入低谷，近期更傳出瑞信亞洲投資銀行業務料裁員20多人，在大中華區會失去約10名銀行家。彭博最新引述消息報道，瑞信在中國的證券企業最近數月流失接近一半的高層，包括財務總監邱艾妮、合規總監徐洋、首席信息官Larry Tung等。

因應多名高層離職，報道指，中證監通知瑞信將推遲現場檢查，直至瑞信填補空缺。該檢查被視為允許瑞信建立在岸理財業務，將股票交易服務從深圳擴展到其他城市前的最後一步。

報道指，瑞信早前因一系列醜聞而陷入困境，這些醜聞導致數十億美元損失，及後面對投資銀行的戰略審查、人才外流和數以千計的裁員，相信今次的延遲會使瑞信處境更艱難。

瑞信曾計劃將中國員工人數增加3倍以上，並正尋求可全面控制其在中國的證券企業。瑞信一名女發言人拒絕評論，中證監沒立即回應評論請求。

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編輯：胡學能