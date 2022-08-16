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【萬洲 288】 萬洲國際半年多賺30% 中期息維持5仙

股樓投資 17:42 2022/08/16

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萬洲國際（00288）收市後公布截至今年6月底止中期業績，營業額133.98億元（美元，下同），按年升0.5%，經營利潤上升31.6%至12.11億元；生物公允價值調整前純利按年升30.1%至7億元，生物公允價值調整後純利則升16.4%至7.6億元。每股盈利5.46仙，派中期息每股5港仙，與去年持平。

同場加映﹕【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

期內，肉製品銷量下跌0.1%，至161.2萬公噸；豬肉銷量下跌5%，至203.1萬公噸。總生豬屠宰量為2,549.2萬頭，較去年同期增加0.6%。中國平均生豬價格於回顧期間為每公斤14.5元人民幣（相等於約2.24美元）
較比較期間顯著下跌43.9%。

【大行報告】 瑞銀狠劈多隻內房及物管股目標價 【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

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記者：郭秀慧

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豬肉 豬價 港股 營業額 純利 每股盈利 萬洲國際（00288）

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