【搜游食誌@iM網欄】九龍城「泰禾美」 路邊攤風味 服務周到

周末午餐時，友人偶然提及食肆用了類似檸檬茶杯的杯與他們飲用香檳，聽後亦不以為然。令筆者「O」嘴的是，好友在「好酒好蔡」的所謂兄弟店用餐，收出每支200元開瓶費，店員竟取出茶樓傳統茶杯給客人飲紅酒，問道何解不是紅酒杯？她竟回答：「老闆不在，酒杯不可以隨便用！」當然氣得七竅生煙！

▲ 提供恰當的酒杯供應服務，只能對定位中高端精緻餐廳有所要求，好多食肆不是因開瓶費而自覺提供適當服務。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

大家聽了認為是笑話一則，但有感近日城中「蓮香樓」結業，何嘗不是經營不善的殘酷個案。一切惡果都是因種種「不善」引爆的，做任何生意，經營任何品牌，不管大家在「廢噏」甚麼新零售時代，高端科技大數據，不注意服務流程，必死無疑！不要誤認為高「單價」消費才講流程，如果今天你仍抱着這種觀念，筆者勸你早歸田園，給自己樂得「光榮結業」，總好過「蓮香樓」結束得如斯難堪！

▲ 蓮香樓正是為仍在期盼開關，有大陸客就可翻身的食肆一個最大的警示。

主力做燒烤 服務夠熱忱

筆者無意分析蓮香樓的種種，但大環境差就是「潮退」，一如巴菲特所說「誰人無褲穿，就一覽無遺！」周五完成了新項目的死綫，鬆一口氣就去九龍城「泰禾美」，那裏泰菜食肆真是非常大競爭！

喜歡「泰禾美」的食物有街頭風味，服務人員有人情味，店舖裝修異常簡陋，服務夠熱忱，由老闆娘領軍，三代人胼手胝足、樂意為每位食客服務！主力是燒烤，他們不經意地做了服務的先後次序及流程，讓食物不會一陣狂風掃落葉般放在枱面，燒烤食物因不能同步即時進食而流失熱度，可暢飲啤酒，享受普羅食客愛的熱鬧。

▲ 泰禾美挾着泰國街邊攤販的道地美食味道。

泰禾美沒有圍封的廚房，兩間舖接壤處就是大門常開的廚房，店前方就是燒烤工地，所有食物、工作都盡收眼底，跟大家在泰國遊玩時，坐在街邊上飲啤酒、食燒烤，香濃的燒烤味熏香整家店，但又不怎見到煙霧，肉香確實四射，令筆者甫入店已立即食指大動！

▲ 小拼盤的串燒實在好滋味，濃香的沙爹醃料，加上燒烤的焦香，一定追加。

徐疾有至 端上食物款客

雖只有先生和筆者二人用餐，放縱地點餐，吃過痛快，享受美食絕對可以減壓，先來泰啤、椰青，滋潤一下乾涸的都市心靈。他們都建議先點拼盤，或一些沙律前菜做開胃菜，再跟上串燒燒烤或泰式小菜，欣賞此小店可以將每枱客人的食物，徐疾有至端上款客。餐牌上亦有標注辣度及店家推介，細心看他們不是10個菜8個推介的手法，在5、6頁菜單中，店家推介約有10個，而且亦做得確實有其過人之處！

▲ 看似簡單又係無乜配料的泰式蝦醬炒飯，帶「帽」就已經剛好襯出咸鮮甜香米飯。

小拼盤有春卷、蝦餅、雞牛串燒等，難得的是外子非常喜歡該店的串燒，特別是牛肉。這點筆者也認同，跟日式鳥燒店很大差異，泰式是味道濃香帶點醃料的焦香甜味，非常討人喜歡，當然這裏不是講求優質肉類的消費，路邊攤的風味卻是交足功課，呷着冰凍啤酒，那份無拘無束，爽爽！

接着炒通菜、泰式蝦醬炒飯，那份鹹鮮味吊出飯香，沒有什麼配料，如上海菜般煎個蛋皮，載上「帽」，不油膩，簡單炒飯，粒粒爽，我倆可好久沒有追「飯」食了！

▲ 發揮自如的燒烤師傅，將這份收費118元的燒牛肉，賦予「物超所值」的必食推介。

用心爐上燒 巧手燒牛肉

最欣賞是當晚的燒牛肉，沒有造作的食物擺盤，幾片鮮嫩爽脆生菜墊底，將做到剛兩面表層2毫米燒成熟度，內裏仍是帶熱度的生肉，整片燒牛肉切片上碟，這就是街頭美食的智慧！點餐時他們根本不曾問過幾成熟，看到鄰座的燒牛肉熟度完全控制得幾乎完全相同，燒烤的女師傅沒有甚麼工作服，穿上圍裙，專心看着她的燒魚、燒肉、串燒，好有節奏地翻動每件在爐上燒烤的食物！這份精準就是來自她的專注和用心工作，尊重食物與食客！

【溫股知新】港股烏雲滿佈 後市寄望財報

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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