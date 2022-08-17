  • 29°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 10:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│公用股】港華智慧能源升6%　上半年多賺34%不派息　燃氣銷售量增加4%、新增52個再生能源項目

股市 09:50 2022/08/17

分享：

分享：

【業績│公用股】港華智慧能源上半年多賺34%不派息　燃氣銷售量增加4%、新增52個再生能源項目

港華智慧能源 （01083） 上半年純利增加34%至10.42億元，每股基本盈利33.04仙，營業額升31%至101.6億元，不派息。港華指，隨工商業活動和居民消費進一步活躍和恢復，預計下半年的形勢較上半年樂觀。

港華智慧能源升6%，報3.83元。

燃氣銷售量增加4%至75.41億立方米，當中工業售氣量37.25億立方米，升4%，其售氣量佔集團總售氣量的50%，商業售氣量增長1%，民用售氣量增長11%。

期內新增2個城市燃氣項目

截至6月底，銷售管道燃氣及能源業務營業額增長33%至86.37億元，主要由於整體單位氣價上升。燃氣接駁業務方面，接駁費收入11.95億元，增長32%，期內新增綜合接駁客戶達25萬戶。期內新增2個城市燃氣項目，截至6月底，城市燃氣客戶達1550萬戶。

港華早前收購內地天然氣公司股權【下一頁】

再生能源業務方面，已成功洽商發展47個零碳智慧工業園區項目，並在19個省級地區布局逾200個再生能源項目。集團上半年新增52個再生能源項目，累計已成立108個項目，業務類型包括工商業分布式光伏、儲能、碳管理、電力工程、綠電公司、綜合能源等。

港華指，未來集團繼續以京津冀、長三角和粵港澳大灣區為重點投資區域，為鋼鐵、造紙、數據中心等行業龍頭提供碳中和解決方案。

另外，港華於8月中上旬獲國際認可的Sustainalytics頒發「中風險」評級，較去年底所獲之「高風險」評級有所提升。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

相關文章：

【可持續發展】港華智慧能源首度發行可持續發展掛鈎債券　票面息4厘、集資15億元

【業績｜公用股】港華智慧能源去年淨利潤跌13%　售氣量增21%、末期息派15港仙

實習記者：張巧怡

港股 業績公布 煤氣 公用股 港華智慧能源（01083）

上一篇文章

【異動｜電力股】龍源中國電力齊升7%　內地多個省市再度傳出限電停產

下一篇文章

【騰訊700】騰訊據報擬出售絕大部分美團持股　美團股價反彈2%、騰訊跌約1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】監管傳出手全額擔保示範內房發債、碧桂園龍湖旭輝上榜　內房股齊抽升（第三版）
【內房危機】監管傳出手全額擔保示範內房發債、碧桂園龍湖旭輝上榜　內房股齊抽升（第三版）
【騰訊700】騰訊據報擬出售絕大部分美團持股　美團股價反彈2%、騰訊跌約1%
【騰訊700】騰訊據報擬出售絕大部分美團持股　美團股價反彈2%、騰訊跌約1%
【職場趨勢】調查：超過45%打工仔寧願失業也不願工作時不愉快　4成人曾因工作不符個人生活而辭職
【職場趨勢】調查：超過45%打工仔寧願失業也不願工作時不愉快　4成人曾因工作不符個人生活而辭職
【美股收市】零售龍頭季績佳 道指升239點 納指軟
【美股收市】零售龍頭季績佳 道指升239點 納指軟
【港股夜期+ADR】夜期收市升119點　美團ADR僅反彈1.7%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升119點　美團ADR僅反彈1.7%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款