▲ 【業績│公用股】港華智慧能源上半年多賺34%不派息 燃氣銷售量增加4%、新增52個再生能源項目

港華智慧能源 （01083） 上半年純利增加34%至10.42億元，每股基本盈利33.04仙，營業額升31%至101.6億元，不派息。港華指，隨工商業活動和居民消費進一步活躍和恢復，預計下半年的形勢較上半年樂觀。

燃氣銷售量增加4%至75.41億立方米，當中工業售氣量37.25億立方米，升4%，其售氣量佔集團總售氣量的50%，商業售氣量增長1%，民用售氣量增長11%。

期內新增2個城市燃氣項目

截至6月底，銷售管道燃氣及能源業務營業額增長33%至86.37億元，主要由於整體單位氣價上升。燃氣接駁業務方面，接駁費收入11.95億元，增長32%，期內新增綜合接駁客戶達25萬戶。期內新增2個城市燃氣項目，截至6月底，城市燃氣客戶達1550萬戶。

再生能源業務方面，已成功洽商發展47個零碳智慧工業園區項目，並在19個省級地區布局逾200個再生能源項目。集團上半年新增52個再生能源項目，累計已成立108個項目，業務類型包括工商業分布式光伏、儲能、碳管理、電力工程、綠電公司、綜合能源等。

港華指，未來集團繼續以京津冀、長三角和粵港澳大灣區為重點投資區域，為鋼鐵、造紙、數據中心等行業龍頭提供碳中和解決方案。

另外，港華於8月中上旬獲國際認可的Sustainalytics頒發「中風險」評級，較去年底所獲之「高風險」評級有所提升。

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實習記者：張巧怡