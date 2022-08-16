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【串流音樂】Spotify推新訂閱優惠　最多免月費3個月

科技 17:07 2022/08/16

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串流音樂平台競爭劇烈，要成功吸引用戶，少不免提供各項優惠。近日，Spotify推出一系列新訂閱優惠，Spotify Premium新個人和學生用戶可享3個月免月費優惠，Spotify Duo和家庭版新用戶則獲得1個月免月費優惠。

【美國經濟】疑因全球經濟不穩　Spotify招聘速度放緩25%

Spotify指，相關優惠由即日起至9月11日有效，惟優惠不適用於前之訂閱用戶。該平台將為於7月15日之前取消訂閱的用戶，提供首3個月的訂閱月費9.99美元（約78.3港元）的優惠，鼓勵重新訂閱。優惠期或免月費期結束，透過是次優惠訂閱的用戶，將按常規價格收取其後的訂閱費用。

外媒《The Verge》引述Spotify數據指，該企的總用戶量由第一季的4.22億，增加至第二季度的4.33億。加上，該企最近添加了一些新功能，如引入重新設計，以區分播客和音樂。相信一系列的舉動有助於Spotify用戶數量持續增長。

【有聲書】Spotify將收購AI語音平台　助文字變成「真實」語音

【出版革命】Spotify擬進軍「有聲書」市場　成旗下第三大業務

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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