【中國黃金 2099】 國際金價持續回落 上半年少賺2.8% 中國黃金跌近6%

中國黃金（02099）公布截至今年6月底止中期業績，營業額按年增加3.3%至5.96億美元；純利按年跌2.8%至1.52億美元；每股盈利38.45美仙，不派息。加上現貨黃金近日再跌破每盎司1,800美元，黃金股普遍受壓，中國黃金今日（16日）低見21.15元，最多跌8%，收報21.7元，仍跌5.7%。

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期內，礦山經營盈利按年增加6%至2.23億元（美元，下同）；營運現金流按年減少3%至2.68億元；總黃金產量按年減少不足1%至12.41萬盎司；總銅產量按年減少6%至9,540萬磅（約4.32萬噸）。單計第二季，公司錄得營業額2.92億元（美元，下同），按年跌4.2%；純利8,119.47萬元，按年跌18.9%，每股盈利20.48仙。

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集團表示，營運未有受到新冠肺炎疫情的任何重大影響，上半年兩個礦區均能於沒有出現顯著中斷的情況下營運及銷售產品。集團預計，今年黃金產量介乎24.11萬盎司至25.07萬盎司，總銅產量介乎1.87億磅至1.98億磅。

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記者：郭秀慧