【國泰293】國泰再升1%　7月載客量增逾3倍、日均載逾7000人　貨運表現轉差、冬季旺季料不復去年勇

▲ 【國泰293】國泰航空7月載客量增逾3倍、日均載逾7000人 貨運表現轉差、冬季旺季料不復去年勇

國泰航空 （00293） 公布7月份客貨運數據，7月載客量按年增長306.2%至21.97萬人次，相當於日均載逾7000人，但仍只及2019年同月的6.7%。國泰航空7月乘客運載率按年增加44.7個百分點至73.3%，為疫情爆發以來新高。

國泰航空現升1.1%，報8.86元，正挑戰8月11日8.98元高位

今年首7個月，國泰載客人次較去年同期增加162.8%，但運力下跌6.3%。國泰航空顧客及商務總裁林紹波指，公司在7月因應政府調整旅遊限制及隔離檢疫規定，繼續增加航班運力。月內客運航班運力較6月份增加24%，但仍僅為疫情前水平月12.4%。

載客率升至疫情後新高，林紹波表示，由內地前往澳洲及美國的航班需求尤其殷切，為經香港樞紐轉機的顧客提供更多接駁航班選擇，公司增加了航班運力。由於不少留學生暑假返港，因此英國航線的機位需求持續強勁，惟航班大多客滿。

國泰航空未有因應港府最新「3+4」安排調高運力恢復預測，林紹波預期，8、9月留學生重返校園可有利客運業務，但機組人員的防疫限制仍窒礙公司提升航班運力。

7月貨運需求平滯 國泰料年底旺季效應不如去年

國泰航空上半年約75%收入來自貨運業務，公司最新7月貨運量按年減少17%，只及疫情前6成。以更反映收入表現的載貨量「貨物收入噸千米數」計算，7月表現按年跌27.5%。7月國泰貨運運力按年跌16%，相當於疫情前51%。

今年首7個月，國泰航空貨物收入噸千米數跌34%，運力減少28.3%。

林紹波稱，多個主要市場7月貨運需求較為平滯，令載貨量按月回落，運力表現也受累於月內惡劣天氣令航班取消及持續的運作限制而減少。

展望其後表現，國泰航空預計8月及以後運力可以提升，但受限於只能運作有限的長途只載貨客機航班、深圳和香港跨境境貨車服務仍不穩定。因應全球經濟環境，國泰航空對下半年貨運旺季表現審慎樂觀，惟未能與去年出色。

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記者：梁安琪