【業績｜豬肉股】萬洲績後彈高2%　上半年生物公允價值調整前純利按年升30%　息5仙　萬隆：下半年產品仍會調價

▲ 萬洲上半年生物公允價值調整前純利按年升30% 中期息5仙

萬洲國際 （00288） 截至6月底止上半年，生物公允價值調整前純利按年升30.1%至7億美元，生物公允價值調整後純利則升16.4%至7.6億美元，經營利潤升31.6%至12.1億美元。萬洲擬派中期息0.05元。

萬洲績後彈高2%，報5.54元。

料下半年豬肉價格回升

據中國農業農村部發佈的數據，上半年中國平均生豬價格下跌43.9%至每公斤14.5元人民幣。萬洲國際董事會主席萬隆表示，預期下半年中國的豬肉價格會上升，美國及歐洲的豬肉價格走勢也相似，但估計升幅會較少。

下半年疫情料會轉好，萬隆指，豬肉價格仍會維持在較高的水平，故集團已作出了應對措施，包括控制成本、調整業務結構、調整價格、認為上半年於中國及美國的調價策略成功，故業績有良好的增長，下半年仍會堅持向上價格調整，以應對高的豬肉價格及通脹。

期內，收入按年升0.5%至134億美元。肉製品為萬洲核心業務，佔總收入52.8%，佔經營利潤達89.3%，上半年肉製品銷量按年跌0.1%至161.2萬公噸，但收入按年升9.4%至70.7億美元。

按地區計，美國的肉製品收入按年升14.4%至44.3億美元，但銷量下跌1.7%， 主因零售及工業渠道的銷售量下降，但餐飲渠道的銷售量因酒店服務業持續自疫情中復甦而增加，抵消了部分的降幅。中國業務收入錄得20.3億美元，按年跌3.3%，主因銷量下跌。

豬肉銷量跌5%至203.1萬公噸，收入亦跌9.6%至55.5億美元。

萬洲表示，除非可透過正確的定價、產品組合、成本控制措施及營運效率實現產品增值，否則通脹環境將為集團的利潤率帶來壓力，認為聚焦於此等方面的工作乃是集團的首要任務。

冀加強中國市場的上游產業營運

在投資計劃方面，萬隆表示，將拓展產業化的規模，在歐美已做得尚算不錯，但在中國則要迎頭趕上，因為現時主要專注在中下游的營運，故希望加強上游的發展，雙滙將會專注於上游業務。而美國的上游產業已穩健，故未來將專注於中下游產業方面。

萬隆又指，有計劃在中國及歐洲加快發展雞肉產業，冀可盡快上軌道。

萬洲管理層提到，集團現時沒有太多負債，對併購機會有信心。在歐洲有投資計劃，過去兩年已透過併購拓展生鮮豬肉及肉製品業務，會續尋找適合的標的，將更注重家禽業務的發展。

萬洲全日跌1.1%，收報5.43元，成交約9380萬元。

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編輯：袁諾曦