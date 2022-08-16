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【業績｜豬肉股】萬洲上半年生物公允價值調整前純利按年升30%　中期息5仙

股市 16:57 2022/08/16

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萬洲上半年生物公允價值調整前純利按年升30%　中期息5仙

萬洲國際 （00288） 截至6月底止上半年，生物公允價值調整前純利按年升30.1%至7億美元，生物公允價值調整後純利則升16.4%至7.6億美元，經營利潤升31.6%至12.1億美元。萬洲擬派中期息0.05元。

期內，收入按年升0.5%至134億美元。肉製品為萬洲核心業務，佔總收入52.8%，經營利潤達89.3%，上半年肉製品銷量按年跌0.1%至161.2萬公噸，但收入按年升9.4%至70.7億美元。

按地區計，美國的肉製品收入按年升14.4%至44.3億美元，但銷量下跌1.7%， 主因零售及工業渠道的銷售量下降，但餐飲渠道的銷售量因酒店服務業持續自疫情中復甦而增加，抵消了部分的降幅。中國業務收入錄得20.3億美元，按年跌3.3%，主因銷量下跌。

豬肉銷量跌5%至203.1萬公噸，收入亦跌9.6%至55.5億美元。

萬洲表示，除非可透過正確的定價、理想的產品組合、最佳的成本控制措施及卓越的營運效率實現產品增值，否則通脹環境將為集團的利潤率帶來壓力，認為聚焦於此等方面的工作乃是集團的首要任務。

同時，集團亦將增加市場投入，加快產業升級，並推廣蛋白多元發展策略。

萬洲全日跌1.1%，收報5.43元，成交約9380萬元。

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【業績｜豬肉股】萬洲高開低走半日倒跌3%　首季生物公允價值調整前淨利潤升35%

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編輯：袁諾曦

萬洲國際（00288） 港股

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