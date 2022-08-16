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【大行報告】微盟2013上半年業績遜預期 瑞信下調評級至中性

股樓投資 17:30 2022/08/16

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瑞信發表報告指，微盟（02013）上半年業績遠遜預期，收入和經調整淨虧損都差過該行預期。事實上，公司管理層下調了今年下半年和明年訂閱解決方案收入增長指引，分別為10%至20%，以及20%至30%，料今年下半年廣告收入按年增長20%，並預計可於2023年下半年實現收支平衡，而早前指引為2023年。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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此外，瑞信報告又將微盟2022至2024年的收入預測降低29%至32%，以反映疫情影響，以及具有挑戰性的宏觀環境。目前估計2022財年的訂閱和商戶解決方案收入將按年分別增長10%和下跌18%。該行將微盟評由「跑贏大市」下調至「中性」，以反映對其前景的不穩定性持保守態度，同時等待能見度提升。目標價由6.5元下調至4.1元。

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記者：張以正

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微盟集團（02013） 港股

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