【Moderna疫苗】英國允接種二價疫苗 成全球首國

新冠肺炎變種病毒Omicron亞變種肆虐全球，各家藥廠加緊開發疫苗。英國政府日前宣布，批准成年人接種由美國Moderna藥廠開發的二價疫苗作加強劑。同時，數據亦發現有效對抗Omicron亞變種BA.4及BA.5與原始病毒株。

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英國藥品及保健品管理局（MHRA）周一（15日）宣布，審核數據完成後，發現Moderna研發的二價疫苗「Spikevax」符合英國監管部門的安全﹑質素及有效規定，批准18歲以上成年人接種作為加強劑。

數據顯示，Spikevax對原始及Omicron的BA.1病毒株產生多大免疫反應，在探索性分析中亦顯示對亞變種BA.4及BA.5病毒株產生良好免疫反應。接種後的副作用反應與原始Moderna疫苗一樣，且多數症狀輕微，多數人可自行復原，並無發現有嚴重安全疑慮的反應。

Moderna的實驗數據顯示，參與者接種加強劑後，對抗Omicron亞變種的抗體水平高於原始加強劑1.69倍。根據指引，民眾接種的Spikevax疫苗合計為50微克，一半針對原始病毒株，另一半針對Omicron變種。

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MHRA行政總裁蕾恩（June Raine）表示，在英國接種的初代疫苗持續提供重要保護力防範感染及拯救生命，批准接種Spikevax將有助英國民眾在病毒持續變化下繼續維持保護力。

英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）即將審核接種建議，預計會同獲通過，估計最快可以在9月起接種。

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責任編輯：吳漢培