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【業績｜高息電訊股】中電信：股價被低估會考慮回購等　上半年多賺3.1%至183億人幣　首派中期息0.12人幣、周息率逾11.8厘

股市 18:41 2022/08/16

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【業績｜高息電訊股】中電信上半年多賺3.1%至183億人幣　首派中期息0.12人幣、周息率逾11.8厘

中國電信 （00728） （滬：601728）發布上半年業績，期內營收2402億元（人民幣，下同），按年增10.4%；純利183億元，按年增3.1%；每股賺0.2元，派中期息每股0.12元（折合約0.139523港元），去年同期無派中期息。

中電信今日績前收報2.86元，升0.35%，以此推算，周息率約11.8厘，周息率跑贏聯通 （00762） 及中國移動 （00941） ，但半年純利增速則為三大電訊商中最慢。

中電信柯瑞文：雲端計算服務天翼雲仍處於發展階段

早前傳出中國電信有意分拆公有雲業務，董事長兼首席執行官柯瑞文指出，雲端計算服務天翼雲仍處於發展階段，仍有待充分發揮其雲網融合的技術優勢，未來會重點提高天翼雲核心能力，關注營收及成本表現，如有任何新計劃會悉時公布。

中電信上半年移動用戶、5G套餐用戶及寬帶用戶淨增數目均已超過全年目標逾半，問及會否提高全年用戶增長目標，執行副總裁唐珂稱集團會適當更新相關指引，但未有給出具體數字。唐珂補充，不會把增長指引訂得太寬鬆或明確，而是希望平衡地提高用戶值及規模。

下半年提高數字經濟佔資本開支比例 股價被低估會考慮回購等

中電信半年資本開支為417億元，接近全年目標930億的一半，管理層稱，下半年會繼續提高數字經濟相關的投資比例，而5G投資則會適度超前，重點考慮效益。

中電信去年A股上市，部分限售A股即將解禁，管理層稱，解禁不會對公司業務價值帶來影響，而且超過3分之2的戰略投資者持有中電信超過20年。管理層又稱，公司業務基礎良好，派息率增加，目前公司股價出現被市場低估的現象，近月控股股東中國電信集團公司也增持6%以上，中電信會綜合考慮不同方法，包括回購等。

上半年移動通信服務收入增長 6.0%

中電信稱，上半年移動通信服務收入達990億元，按年增長 6.0%，移動用戶達到 3.84 億戶，淨增 1,179 萬戶，當中5G 套餐用戶達到 2.32 億戶，滲透率達到 60.3%，移動用戶 ARPU（每戶平均收入）46.0 元。

此外，中電信期內固網及智慧家庭服務收入599億元，按年增長4.4%，當中寬帶接入收入408億元，按年增長7.1%。有線寬帶用戶達到1.75億戶，受惠智慧家 庭業務價值貢獻持續提升，寬帶綜合ARPU8達到47.2元。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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【業績｜高息電訊股】中移動績後升2%創四個月高　楊杰：明年派息比率達7成　半年多賺19%　中期息增派35%至2.2港元、周息率逾8厘

【業績｜電訊股】聯通半年多賺19.5%、績後升逾2%　中期息增派37.5%至0.165人幣、周息率約8厘（第二版）

責任編輯：李哲毅

港股 中國電信（00728）

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