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【業績｜高息電訊股】中電信上半年多賺3.1%至183億人幣　首派中期息0.12人幣、周息率逾11.8厘

股市 16:42 2022/08/16

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【業績｜高息電訊股】中電信上半年多賺3.1%至183億人幣　首派中期息0.12人幣、周息率逾11.8厘

中電信 （00728） （滬：601728）發布上半年業績，期內營收2402億元（人民幣，下同），按年增10.4%；純利183億元，按年增3.1%；每股賺0.2元，派中期息每股0.12元（折合約0.139523港元），去年同期無派中期息。

中電信今日績前收報2.86元，升0.35%，以此推算，周息率約11.8厘，周息率跑贏聯通 （00762） 及中移動 （00941） ，但半年純利增速則為三大電訊商中最慢。

中電信稱，上半年移動通信服務收入達990億元，按年增長 6.0%，移動用戶達到 3.84 億戶，淨增 1,179 萬戶，當中5G 套餐用戶達到 2.32 億戶，滲透率達到 60.3%，移動用戶 ARPU（每戶平均收入）46.0 元。

此外，中電信期內固網及智慧家庭服務收入599億元，按年增長4.4%，當中寬帶接入收入408億元，按年增長7.1%。有線寬帶用戶達到1.75億戶，受惠智慧家 庭業務價值貢獻持續提升，寬帶綜合ARPU8達到47.2元。

中電信半年資本開支為417億元，接近全年目標930億的一半。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

相關文章：

【業績｜高息電訊股】中移動績後升2%創四個月高　楊杰：明年派息比率達7成　半年多賺19%　中期息增派35%至2.2港元、周息率逾8厘

【業績｜電訊股】聯通半年多賺19.5%、績後升逾2%　中期息增派37.5%至0.165人幣、周息率約8厘（第二版）

責任編輯：李哲毅

港股 中國電信（00728）
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