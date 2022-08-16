【免費暑期活動】中環海濱周日21.8辦「平衡車嘉年華」 設大量平衡車及保護裝備 小朋友可免費試玩

今年暑假特別短，學生要把握時間放電。由獨家營運和管理中環海濱活動空間的Central Venue Management (CVM) 主辦、踏入第六屆的《SummerFest 中環夏誌》，今個週末一連兩天帶來兩項動感活動，包括「香港街舞節」及「香港平衡車嘉年華」，讓年輕人及小朋友發揮活力。

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「香港平衡車嘉年華」將於本周日（21日）舉行，由香港平衡車會主辦，多達300位小車手參與平衡車比賽，風馳電掣，英氣十足。此嘉年華除了提供不同遊戲攤位，亦備大量平衡車及保護裝備，供小朋友免費試玩。

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日期：8月21日 （星期日）

時間：上午9時30分 - 下午6時30分

地點： 中環海濱活動空間 入口位於3號閘口（近添馬公園）

《中環夏誌》也於周六（20日）舉行「香港街舞節」 ，20支本地著名街舞隊伍聚首海濱舞台，在街舞比賽及現場DJ的派對上展現型格個性，加上六種街舞風格齊齊跳作坊，一眾舞林高手精彩獻技，一起舞動中環。



日期：8月20日 （星期六）

時間：下午3時 - 晚上9時

地點：中環海濱活動空間 入口位於3號閘口（近添馬公園）



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同場也有《中環夏誌》常駐節目，包括 「鄧卓越裝置藝術：A Shoppin’ Baby 民族系列 ｜ 56不倒B」、「海市荒漠」、「潮藝乒乓」、「山系野營」等繼續舉行。全部免費入場，市民可享受海濱空間，歡度暑假。



《SummerFest 中環夏誌》今年踏入第六屆，今年以「城中野」為主題，由7月16日至9月18日舉行，讓市民呼吸來自海濱的清風，眺望落霞和星光，還可參加不同的活動和表演，在石屎森林中尋到一片樂土。

相關活動資料：

Facebook： https://www.facebook.com/CentralHarbourfrontSummerFest/

Instagram ：https://instagram.com/summerfesthk?utm_medium=copy_link

網址 ：https://www.summerfest-centralharbourfront.hk/



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記者：陳詠妍