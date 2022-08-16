【亞洲樓王】西半山21 BORRETT ROAD高層五房戶23萬租出　租金回報1.2厘

由長實（01113）發展，位於港島半山波老道的超級豪宅21 BORRETT ROAD，日前錄得首宗租賃成交。市場消息指，21 BORRETT ROAD高層1室，實用面積2,945平方呎，新近連車位以23萬元租出，呎租78元。

資料顯示，原業主於2021年以2.39億元買入單位，以目前月租23萬元計，租金回報率1.2厘。據了解，上述單位業主為神秘富豪，手持數個21 BORRETT ROAD的單位，包括去年以約3.9億元購入的高層相連單位。

值得留意的是，21 BORRETT ROAD屢創亞洲分層住宅新高紀錄，所以有「亞洲樓王」稱號，舉例說，屋苑一伙頂層天池屋，去年以4.59億元售出，呎價高達13.6萬元。

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