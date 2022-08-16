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澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」

環球社會熱點 17:05 2022/08/16

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澳洲前總理莫里森被當地傳媒揭發，在新冠肺炎疫情期間私自出任最少5個部門部長，更動用權力阻止批出天然氣勘探許可。現任總理阿爾巴尼塞周一（15日）指已向司法部長尋求法律意見，批評莫里森「破壞民主」。

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阿爾巴尼塞（Anthony Albanese） 周一向傳媒證實，莫里森（Scott Morrison）在2020年3月私自出任衛生及金融部部長、翌年4月及5月再重施故技，分別任命自己兼任資源部長，以及內政部與財政部部長。

阿爾巴尼塞批評莫里森的行為對民主帶來前所未有的破壞，摧毀政府權力互相制衡機制，民眾對政府運作毫不知情。他亦批評莫里森內閣官員袖手旁觀，容許前總理攬權，透露已向司法部長尋求法律意見，副檢察長下周一（22日）將提交建議報告。

前内政部長安德魯斯（Karen Andrews）及前財長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）均表示對莫里森兼任部長一事不知情，安德魯斯批評莫里森削弱政府誠信，呼籲他立即從國會辭職。

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莫里森同日發表聲明指，對事件引起關注感到遺憾，強調只是「非常時期用非常手法」，自己的出發點是「本著誠意行事」（acted in good faith in a crisis），希望對抗疫情期間保障政府如常運作。

莫里森稱，當時認為這些安排是保障措施，因此覺得無公開必要，但承認無告知部長實屬「疏忽」，而事後已覺得行動絕非必要，但強調沒有試圖干涉部長們執行職務。

莫里森透露，2021年兼任的資源部長時僅動用一次權力，為勒令停止批出澳洲沿海的天然氣勘探項目許可。

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責任編輯：郭麗明

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