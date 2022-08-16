【美元定存】1年美元定存高息王3.6厘 港銀掀加息潮搶吸美元資金

▲ 花旗連續兩周加美元定存息。

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自從滙豐於8月開局全面加美元定期存款息後，再引爆同業新一輪加息潮，本周首兩天暫有3間大小港銀出招，包括幾近每周都加息的上商，今天（8月16日）再調升短中長息，昨天（15日）花旗及小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）也加不同存期的年息。

關於近期的搶存戰，最矚目的是連美資大行也加入搶吸美元行列，花旗連續兩周加美元定存息，把3個月年息提高0.2厘，新息率至3.08厘，1年息率也略加0.01厘，新報3.24厘，問鼎第2大高息王。該行剛於上周一（8日）才罕有勁加長息，當時把1年期息率更大幅提高0.22厘至3.23厘。

同樣，上周另有3行追趕美元定存加息快車。南商調高長息，大新 （02356） 提升半年期年息0.2厘至3.2厘，工銀亞洲則向1個月短存年息埋手。

8月至今只過了一半，已有10間港銀加美元定存息，率先掀戰幔是滙豐（HSBC），8月4日全面加存息、渣打香港 （02888） 更早於8月2日出手。

專家指，市料聯儲局於9月加快收水縮表，為免鬧美元荒，美資大行及發鈔行爭相備戰加息，中小行被逼迎戰還擊。

另方面，總覽各存期的高息王，7天短存以恒生 （00011） 的8.5厘年息摘冠。無論是1個月、3個月、半年及1年年息皆以富邦奪冠，分別報3.38厘、3.28厘、3.4厘及3.6厘。

展望美元後市，專家料在高位整固。華僑銀行經濟師謝棟銘指， 美國7月份就業數據公布後，市場對儲局9月加息75個基點的預期大幅上升，帶動美元走強。不過，其後7月消費者物價指數低於預期，憧憬通脹見頂，9月毋須急進加息，令美滙指數上周急回超過1.4%。

但謝棟銘相信，美元仍未現掉頭回落的轉折點， 先仔細觀察美國7月的CPI數據。其中汽油價格按月下滑7.7%。但食品價格通脹壓力仍大，按月續漲1.1%。 而核心通脹按月上升0.3%，是過去10個月的低點，機票價格的回落成為主因。可是核心通脹佔比40%的房租，增幅依然很高，按月增長0.7%。總體來看，7月CPI不及預期，很大程度受能源價格回落的影響，而服務業價格依然居高不下。

謝楝銘認為，通脹前景依然面臨較大的不確定性。第一，勞動力市場供需錯配，導致工資物價螺旋式上升，問題並未得到解決，工資易上難跌；第二，油價變數亦大，拜登正積極游說對俄羅斯石油出口限價，然而，萬一俄國減產，可能導致油價不跌反升。

華僑永亨經濟師姜靜補充，市場似乎低估儲局控制通脹的決心。就在7月CPI揭盅當天，儲局官員再次密集發聲。其中鷹派的明尼蘇達聯儲主席Kashkari表示，現在宣布勝利還為時過早，他直指應該在年底加息至3.9厘，遠高於儲局點狀圖預測的3.4厘中位數。而同一天作為鴿派代表的芝加哥聯儲主席Evans預期，儲局年底加息至3.4厘。無論是鴿還是鷹派，官員都不認可市場對明年降息的預期。

姜靜說，如果認為通脹已得到控制，那就太樂觀，且料美元仍會間歇走強，現美滙指數重上106關，料短期內在105.1至107.4區間上落。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪