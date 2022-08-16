【異動股】 傳騰訊擬清倉美團持股 騰訊﹕不予置評 美團股價曾急瀉逾一成

外媒引述消息人士指，騰訊控股（00700）計劃出售美團（03690）總值240億美元的全部或大部分股份，以滿足內地監管機構的要求，並將這項長達8年的投資變現。騰訊回應內地傳媒查詢時稱不予置評。消息傳出後，美團股價跌幅隨即擴大，一度跌近12%，低見159.5元，收報164.5元，仍大跌9.1%，成交額111.9億元；騰訊股價則轉跌為升，一度升至306元，最多反彈近2%，收報303元，升0.9%，成交額70.5億元。

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報道指，近月騰訊一直在與財務顧問接觸，研究如何執行可能大規模出售美團股份的計劃。報道引述消息人士指，如果市場條件有利，騰訊將尋求在今年內開始出售。消息人士更指出，騰訊一直在減持，是為了安撫中國監管機構，而且騰訊在這些投資上取得巨額利潤，預計騰訊有可能通過公開市場上的大宗交易來出售美團持股，相信整個過程只需一至兩日完成。

騰訊目前持有約10.5億股美團B類股份，相當於美團總發行股數17.2%，最新市值逾1,700億元，為美團單一最大股東。

大行予美團投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧