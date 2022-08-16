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【MPF】駿隆：上月有約7億資金流入股票基金市場　中港股票基金受地緣政治等因素影響續跑輸

宏觀解讀 16:58 2022/08/16

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【MPF】駿隆：上月有約7億資金流入股票基金市場　中港股票基金受地緣政治等因素影響續跑輸

駿隆公布最新強積金市場佔有率報告，業界首3位依次為宏利佔27%，按年升0.7個百分點；滙豐佔17.8%，按年跌0.3個百分點；永明佔11%，按年升0.3個百分點。當中，宏利及永明在強積金市場的佔有率增幅最多，滙豐的市場佔有率則下滑最多。

保守型基金今年來表現最佳

今年來表現最佳強積金成份基金繼續為保守型基金，今年初至今回報最高為0.38%；最差成份基金主要為大中華股票基金，今年初至今虧損最高為27%。

駿隆集團執行董事王玉麟指，成員於7月的基金資產轉移有明顯放緩跡象，約有7億元資金流入股票基金市場，主要來自混合型資產基金市場（約6億元）。美國通脹在6月見頂，市場預期未來通脹緩和，7月強積金大多數基金表現回升，惟中港股票基金受地緣政治及疫情反覆等影響，表現較預期差。

王玉麟預期，債券市場回報表現未必理想，建議投資者謹慎投資。他認為，較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會，而投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作長線退休投資。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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【MPF】駿隆：強積金7月整體回報負0.2%　港股基金表現墊底

【MPF】駿隆：強積金7月負回報0.5%、人均蝕1154元　年初起人均虧蝕33445元

實習記者：張巧怡

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