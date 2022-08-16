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【MIRROR演唱會】MakerVille宣布退票手續　若保留門票可兌換指定演出　最遲須於明年9月14日退票

理財智慧 16:41 2022/08/16

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MIRROR上月於紅館舉行演唱會，惟因發生嚴重事故，餘下場次皆宣布取消。主辦機構大國文化及MakerVille日前公布退票詳情，已購票人士最早可於今年9月15日申請退票退款，但若保留演唱會完整有效門票，則可兌換日後可能舉辦之指定MIRROR演唱會同等票面價值門票。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

主辦單位表示，最遲於2023年9月14日公布，是否成功安排餘下演出場次。如果主辦機構在明年9月14日或之前，仍未能公布成功安排指定演出以供門票兌換，她們將於2023年9月15日公布餘下門票具體退票退款的詳情。

主辦單位表示，包括發生事故場次，即7月28日至7月31日及8月2日至8月6日，合共9場演唱會均可供退票退款；而除了7月28日的門票無需票根外，其他場次皆需出示完整有效之門票正本。

退票退款流程：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

演唱會退票退款申請表格可按下載。

另外，所有經「FWD 富衛保險」或「HKT」或「KATCH」兌換門票之持票人士，相關退款手續由該等合作商戶各自負責辦理。相關持票人士亦可選擇保留門票以作日後可能兌換指定演出之同等票面價值的門票。詳情可留意「FWD 富衛保險」或「HKT」或「KATCH」的通知。

而所有經 MakeALive 購買網上直播門票之人士則獲全數退款，可留意MakeALive發出的相關電郵。

主辦單位提醒，申請退票退款之持票人士務必保存已遞交申請表格的影印本/拍照檔、完整有效之門票（正反面）的影印本/ 拍照檔，以作日後查詢之用。

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 陳楚琨

MakerVille 富衛保險 Mirror 演唱會 門票 文娛藝術 香港 演唱會

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