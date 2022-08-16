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【新加坡經濟】副總理黃循財暗示或向富裕人士加稅　憂中美「夢遊中起衝突」

宏觀解讀 16:00 2022/08/16

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【新加坡經濟】副總理黃循財暗示或向富裕人士加稅　憂中美「夢遊中起衝突」

被視為新加坡總理李顯龍繼任人、新加坡副總理黃循財接受外電訪問時指出，當地正尋求更具包容性的經濟增長（inclusive growth），暗示高收入和富裕人士可能將面臨更多稅項，令新加坡政府可以有更多方法協助當地較弱勢社群應付高通脹。

新加坡6月消費物價指數（CPI）按年增6.7%，反映當地處於近14年最嚴重通脹。身兼財政部部長職務的黃循財表示，每個人都在都在繳稅，「財力更雄厚的人—富人和高收入者—肯定應該繳得更多。這不僅可以通過稅收制度來實現，我們也可以通過再分配和政府支出來做到，確保支出用於較低收入人群以及有需要人士。」

基金公會：香港免檢疫通關才能與其他金融中心看齊 3+4檢疫充斥掣肘礙人才來港，可見【下一頁】

新加坡年內已對最富裕人士加稅　明年將加消費稅

新加坡政府早前已提高最富裕1%人士的稅率，並增加不同徵費，獲得更多資金來繼續抗通膨之戰。最新財年新加坡預算赤字料達30億美元，相當於當地GDP的0.5%。 當地擬於明年將消費稅由7%加至8%，黃循財稱會有不同措施支援低收入家庭。

黃循財預期，當地通脹會在年內回穩，但可能持續維持在一個較高水平，認為除了地緣政治和供應鏈因素，各地尋求經濟綠色轉型都會令通脹維持在較高水平。

憂中美關係惡化　或無意中開戰

黃循財在訪問中被問及對中美看法，他認為，最新台海局勢顯示中美關係非常令人擔憂，認為若中美持續不溝通和為現有關係降溫，「即使無人希望主動開戰，但若有一連串錯誤計算或意外，情況可能變成夢遊中起衝突（sleepwalk into conflict）」。

黃循財希望中美領袖會持續溝通，特別是最高層官員，雙方作出合理決定避免事情進一步惡化。

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編輯：麥德銘

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經濟 李顯龍 黃循財 新加坡 中美關係 通脹

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