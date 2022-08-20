【醫療科技】追蹤痛感手環　助認知障礙病人表達感受

▲ ANI是一種創新技術，透過測量身體的副交感神經系統反應，以參數方式持續評估患者的舒適度。（Mdoloris）

阿茲海默症或自閉症患者，都容易出現溝通障礙。由於認知問題，他們即使感到身體不適或疼痛，也無法清楚表達，這對醫護人員是一大挑戰。有醫療科技公司開發了一款智能醫療手環，可全天候自動追蹤病人疼痛感，以數據方式向醫護呈現病人身體感知。

據《世界衞生組織》（WHO）數據，全球約有5,500萬人患有認知障礙症，當中包括阿茲海默症。由於認知功能衰退，病人往往無法表達他們的疼痛程度，結果使他們面對疼痛診斷不足和治療不足的風險增加，這不但會對患者的身體和心理健康造成衝擊，亦會影響治療成效。

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為解決上述難題，醫療疼痛監測技術公司Mdoloris開發「ANI Guardian」智能醫療手環，追蹤無法表達自己感受的病人的疼痛感，並利用獨創的「鎮痛傷害感受指數」（Analgesia Nociception Index，ANI）技術，24小時監測佩戴者的身體狀況。

測量副交感神經 評估舒適度

ANI是一種創新技術，透過測量身體的副交感神經系統（parasympathetic system）反應，以參數方式持續評估患者的舒適度。通過手環的監測感應，可得知交感神經張力指數，並以0至100之間的數值進行科學評估。一個高值指數（70以上）反映了病人最佳的舒適度，而一個低值指數（30以下）則揭示了病人的不適感。

Mdoloris行政總裁兼創辦人Fabien Pagniez表示，手環利用來自神經系統的訊號，實時準確追蹤和顯示病人的疼痛和舒適水平，更能有效消除溝通障礙病人在疼痛測量上的主觀性。

設自動警報 完善麻醉流程

此外，「ANI Guardian」設置簡單，只需一個按鈕就可控制開關，而且充電一小時就可以使用一整天。護理人員、病者家人和醫療專家都可透過手環，藉雲端系統遙距獲得數據，了解病人情況。

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手環中的數據還可通過藍牙發送到連接的智能手機應用程式，使護理人員輕鬆追蹤數據歷史和動態進展。如果患者的舒適度低於某個範圍，醫生還可以設置自動警報作提醒。手環的多用戶技術也進一步允許在多個患者身上使用，例如在醫院或診所環境中，讓醫護人員能夠同一時間跟進不同病人的狀態。

Fabien Pagniez認為，這設備不但對阿茲海默症患者適用，即使是自閉症患者、臨終者或任何失去溝通能力的人，都能透過手環，表達他們的感受，從而保持他們的尊嚴。

此外，ANI技術也能為麻醉師提供一種個性化的測量方法，以完善他們的麻醉流程。例如透過實時監測病人疼痛反應，使他們能夠給予更準確的麻醉劑量，以避免用藥不足或過量情況。

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記者：陳卓賢